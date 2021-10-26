BBC News
26.10.2021, 17:55

Суд в Амстердаме постановил вернуть скифское золото из музеев Крыма Украине

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Screenshot YouTube
Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине коллекцию золота скифов из музеев аннексированного Крыма, которая сейчас находится в Нидерландах.

Таким образом суд подтвердил предыдущее решение окружного административного суда столицы Нидерландов от 14 декабря 2016 года. Выставка "Крым. Золотой остров в Черном море" проходила в музее Алларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года и состояла из экспонатов четырех крымских музеев и одного киевского.

"Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен передать скифское золото украинскому государству. Хотя эти музейные экспонаты и имеют крымское происхождение и в этой мере могут считаться частью культурного наследия Крыма, они также являются частью культурного наследия Украины, существовавшей как независимое государство с 1991 года", — сказала глава судейской коллегии Паулина Хофмайер-Руттен.

После аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать ли экспонаты в Крым — или же на подконтрольные украинским властям территории.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение о возвращении золота. "Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется на Украину, — написал он в "Твиттере". — Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым".

В том же духе высказался и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Это большая победа. Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода […] международное право не быстрое, но оно неотвратимое. Все российские фейки, манипуляции и попытки ввести суд в заблуждение потерпели крах. Также, как мы вернули "Скифское золото", мы вернем наших людей и наши оккупированные территории", — сказал Кулеба журналистам.

Адвокат крымских музеев Роб Мейер сказал прессе, что крымские музеи могут подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов. Как сообщает агентство ТАСС, это может произойти в течение трех месяцев, и все это время, а также в течение дальнейшего рассмотрения апелляции в Верховном суде, скифское золото еще не будет передано Украине, а останется в Музее Алларда Пирсона.

Россия возмущается

Власти России назвали решение политизированным. "Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое было гарантированно рядом международно-правовых актов", — сказал Интерфаксу сотрудник постоянного представительства Крыма при президенте России Александр Молохов.

"К сожалению, это решение не стало для нас неожиданностью. Тем не менее, конечно, я шокирован от подобного рода отношения европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма. Это отвратительное решение, и я по этому поводу сожалею", — сказал журналистам Андрей Мальгин, директор симферопольского Центрального музея Тавриды, часть коллекции которого находится в Нидерландах.

Украина выиграла процесс в первой инстанции. Тогда нидерландский суд установил, что Киеву должны вернуть ценности на основании конвенции ЮНЕСКО от 1970 года, по которой культурное наследие принадлежит суверенному государству.

В 2017 году крымские музеи подали апелляцию на это решение.

Во время предыдущего процесса суд руководствовался тем, что Крым не является суверенным государством и не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Таким образом, решение о том, кому должны быть возвращены артефакты, должен принять украинский суд после того, как они окажутся на территории Украины.

В 2016 году Украину также обязали уплатить музею в Нидерландах 111 тыс. евро за хранение экспонатов.

"Ненадлежащий истец"

В 2019 году, перед началом слушаний в амстердамском суде, министерство юстиции Украины заявило, что зарегистрированные по российскому законодательству крымские музеи не имеют отношения к тем договоренностям, на основе которых ценности выставлялись в Нидерландах.

"Это, в нашем понимании, ненадлежащий истец, на что мы сразу обратили внимание суда. Особая циничность позиции представителей так называемых крымских музеев заключается в том, что они в своих доводах полагаются на украинское законодательство и считают, что именно по украинскому законодательству они имеют право на хранение этих объектов", — пояснял тогдашний замминистра Сергей Петухов.

Музеи Крыма, в свою очередь, распространили заявление, в котором отмечалось, что в судебном процессе должна отсутствовать политическая подоплека.

"Мы считаем, что экспонаты, являющиеся неотъемлемой частью наших коллекций, должны вернуться к своему изначальному месту нахождения — Крымскому полуострову. Их статус и права защищены законом", — говорилось в совместном заявлении музеев.

Опасный прецедент?

Судебное разбирательство между Украиной и Россией в отношении 500 предметов искусства длится уже больше шести лет.

Являвшийся в 2019 году министром юстиции Украины Павел Петренко говорил агентству "Укринформ", что страховая стоимость экспонатов составляет 10 млн евро.

9 сентября 2015 года 19 участвовавших в выставке экспонатов из Музея исторических драгоценностей на территории Киево-Печерской Лавры вернули в Киев.

Артефакты вывезли в Германию и Нидерланды еще до аннексии Крыма — в конце 2013 года — в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме после завершения выставки в 2014 году получил обращения о возвращении экспонатов как от крымских музеев, так и от властей Украины.

На своем сайте музей сообщил, что отказался самостоятельно решать этот спор и направил обе стороны в суд, чтобы решить судьбу экспозиции.

Четыре крымских музея, которые признали власть Москвы (Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический"), требовали вернуть драгоценности на полуостров, где они хранились до вывоза на выставку в Нидерланды.

Директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина в интервью российскому изданию "Парламентская газета" говорила о политизации процесса.

"К сожалению, дело приобрело ярко выраженный политический характер, что, конечно, давит на голландское правосудие. При этом, как вы понимаете, эти политические обстоятельства играют против нас", — сказала она. Умрихина также считает, что это может создать "опасный прецедент, когда в угоду политике ценную коллекцию отберут у ее настоящих хозяев".

Украина настаивает на том, что, поскольку экспонаты являются частью Музейного фонда Украины, они принадлежат украинскому государству, которое вправе требовать их возвращения в Киев.

Петренко отмечал, что экспонаты находились в крымских музеях на правах оперативного управления, которое не может быть сильнее, чем право собственности.

Нидерланды, как и остальные страны Европейского союза, не признают законность присоединения Крыма к России.

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