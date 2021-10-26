Новости Эстонии
26.10.2021, 16:51

Митинг ковид-диссидентов проредил ряды EKRE. Партию покинули не менее 35 человек

 
Леэн Линдам
Александер Пихлак
Tiit Blaat
Помимо ряда известных личностей, о выходе которых из Эстонской консервативной народной партии (EKRE) мы уже сообщали, ряды партии после воскресной акции протеста на площади Вабадузе покинули еще несколько десятков человек. Данные показывают, что митинг стоил партии по меньшей мере 35 членов. С сегодняшнего дня в EKRE стали удовлетворять заявления о приеме в партию, благодаря чему число партийцев снова увеличилось.

Кроме пятерки упомянутых из партии вышла также депутат Таллиннского горсобрания Кайрет Реммак-Грассманн. Не называя фамилии, скажем, что EKRE покинул и бывший руководитель столичного партийного бюро.

К вечеру воскресенья, спустя пару часов после публичного заявления о выходе из EKRE присяжного адвоката Урмаса Симона, данные коммерческого регистра показывали, что в EKRE 10 040 членов. По неподтвержденным данным, на утро воскресенья членов партии было на пять больше.

К утру сегодняшнего дня (26.10) численность членов EKRE сократилась до 10 005, но затем руководство партии стало удовлетворять заявления о приеме в партию и число ее членов стало вновь расти. У 15 часам вторника их было 10 026.

Активист партии Ааду Бирнбаум утверждает, что после воскресной акции в партию поступили и сотни заявлений о вступлении. По состоянию на сегодняшний день мы видим, что их стали потихоньку удовлетворять.