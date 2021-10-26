Митинг ковид-диссидентов проредил ряды EKRE. Партию покинули не менее 35 человек

Кроме пятерки упомянутых из партии вышла также депутат Таллиннского горсобрания Кайрет Реммак-Грассманн. Не называя фамилии, скажем, что EKRE покинул и бывший руководитель столичного партийного бюро.

К вечеру воскресенья, спустя пару часов после публичного заявления о выходе из EKRE присяжного адвоката Урмаса Симона, данные коммерческого регистра показывали, что в EKRE 10 040 членов. По неподтвержденным данным, на утро воскресенья членов партии было на пять больше.

К утру сегодняшнего дня (26.10) численность членов EKRE сократилась до 10 005, но затем руководство партии стало удовлетворять заявления о приеме в партию и число ее членов стало вновь расти. У 15 часам вторника их было 10 026.

Активист партии Ааду Бирнбаум утверждает, что после воскресной акции в партию поступили и сотни заявлений о вступлении. По состоянию на сегодняшний день мы видим, что их стали потихоньку удовлетворять.