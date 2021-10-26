Раскрыт очередной обман с оливковым маслом: партия отзывается из магазинов, покупатели могут вернуть товар

Речь идет о продукте под названием ONDOLIVA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 500ml (Испания, номер партии L15629 155, срок годности 29.03.2023), поставщиком которого является OÜ Interaltus. Несмотря на то, что масло продавалась как ”extra virgin”, было установлено, что оно соответствует маслу более низкой категории.

Депаратамент посчитал это обманом потребителя и обязал поставщика прекратить продажу продукции и обеспечить возможность возврата купленного товара в магазин.

Вернуть товар можно в тот магазин, где он был приобретен. Возврату подлежат как уже открытие, так и частично или полностью использованные бутылки.