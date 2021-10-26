Здоровье
26.10.2021, 20:30

Личный опыт лечения в психиатрических больницах: "психушка" или современный стационар?

 
Вита Дрейере
журналист
Photo by Lucas Pezeta from Pexels
Шестнадцатилетнему сыну Анны (имя изменено) повезло дважды. Первый раз – когда его удалось спасти после попытки суицида. Второй раз – когда после нескольких дней, проведенных в психиатрической больнице, из-за аппендицита его перевели на операцию в другую больницу, после чего в психиатрическую он не вернулся. Анна добилась для сына возможности лечиться дома, так как, по его словам, в больнице ему стало бы только хуже.

До попытки суицида Анна не замечала, что у ее сына есть какие-то психические расстройства, поэтому первый и единственный разговор с врачом, работающим в отделении, шокировал ее. "Уже в первый день спустя несколько минут разговора он сообщил, что у сына шизофрения, и ему будут давать лекарства", - вспоминает Анна. Так как такой же диагноз раньше был поставлен сыну подруги, Анна много об этом читала, и в этом случае не хотела этого принимать. Как только сын выписался из больницы, она решила обратиться к другому специалисту.

Оставить комментарий Читать комментарии