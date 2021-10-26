26.10.2021, 20:30
Личный опыт лечения в психиатрических больницах: "психушка" или современный стационар?
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Шестнадцатилетнему сыну Анны (имя изменено) повезло дважды. Первый раз – когда его удалось спасти после попытки суицида. Второй раз – когда после нескольких дней, проведенных в психиатрической больнице, из-за аппендицита его перевели на операцию в другую больницу, после чего в психиатрическую он не вернулся. Анна добилась для сына возможности лечиться дома, так как, по его словам, в больнице ему стало бы только хуже.