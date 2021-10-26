Личный опыт лечения в психиатрических больницах: "психушка" или современный стационар?

До попытки суицида Анна не замечала, что у ее сына есть какие-то психические расстройства, поэтому первый и единственный разговор с врачом, работающим в отделении, шокировал ее. "Уже в первый день спустя несколько минут разговора он сообщил, что у сына шизофрения, и ему будут давать лекарства", - вспоминает Анна. Так как такой же диагноз раньше был поставлен сыну подруги, Анна много об этом читала, и в этом случае не хотела этого принимать. Как только сын выписался из больницы, она решила обратиться к другому специалисту.