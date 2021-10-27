ФОТО | С ноября железнодорожные пути на Балтийском вокзале получат новую нумерацию. Изменится расписание поездов

В связи с масштабными работами по перестройке и расширению подъездных железнодорожных путей к таллиннскому Балтийскому вокзалу, с понедельника там изменится нумерация путей и платформ.

"С ноября на Балтийском вокзале будет действовать новая нумерация железнодорожных путей: первый путь будет ближайшим к Go Hotel Shnelli, и оттуда пойдет нумерация в логическом порядке до рынка, где будет находится девятый путь", — пояснил начальник станционного отдела компании Eesti Raudtee Мартин Кууск.

Соответственно будут заменены указатели платформ и информация на экранах. Пассажиров просят внимательно следить за указателями.

Целью начавшихся летом на Балтийском вокзале работ является повышение пропускной способности вокзала и его безопасности.

С 1 ноября Elron изменяет расписание движения поездов

По прежнему многие рейсы в Восточном (Ida-) и Юго-Западном (Edela-) направлении будут в пределах Таллинна обслуживаться замещающими автобусами. График движения в Западном (Lääne-) направлении из-за ремонтных работ будет сокращен.

Остановки замещающих автобусов обозначены табличками в цветах Elron, их месторасположение вместе с информацией об изменениях в расписании можно найти на домашней интернет-страничке Elron и инфостендах на платформах.