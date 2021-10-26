Латвийский министр: низкий охват вакцинацией — это постсоветское наследие
"Если говорить о практических шагах, то я бы поддержал конкретное действие, конкретную модель, которую мы предложили бы вместе с этим письмом или обращением на неродном языке. Я не хочу, чтобы мы превращали это в формальное упражнение. (…) Если мы сможем обратиться к этим людям с конкретным призывом, например, в вашем районе будет передвижной пункт вакцинации, и если он будет не на национальном языке, я бы это поддержал.
В такой ситуации, в конкретном районе, я бы также допустил, чтобы к людям обращались не на государственном языке. В таких обстоятельствах это вполне логично", — добавил министр.
Отвечая на вопрос о решениях правительства по ограничению распространения Ковид-19, политик признался, что у него не хватает смелости назвать конкретный уровень, при котором пострадает и вакцинированное население. "Ошибка заключалась в том, что мы были слишком оптимистичны, когда говорили о "зеленом режиме", — сказал Пунтулис.
В Латвии двумя дозами вакцины привито 52,2% населения. В Эстонии полностью курс вакцинации прошли 58.3% человек.