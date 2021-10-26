Латвийский министр: низкий охват вакцинацией — это постсоветское наследие

"Если говорить о практических шагах, то я бы поддержал конкретное действие, конкретную модель, которую мы предложили бы вместе с этим письмом или обращением на неродном языке. Я не хочу, чтобы мы превращали это в формальное упражнение. (…) Если мы сможем обратиться к этим людям с конкретным призывом, например, в вашем районе будет передвижной пункт вакцинации, и если он будет не на национальном языке, я бы это поддержал.