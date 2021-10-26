Руководитель спортклуба Sparta о назначенном штрафе: оплатим и оспорим

"Оплатим и затем оспорим", — сказал Каяр, добавив, что клуб продолжит борьбу со своей стороны.

Спортивный клуб до сих пор так и не начал проверять вакцинационные паспорта у своих посетителей, и Каяр не пожелал уточнить, начнет ли Sparta это делать. Каяр сказал, что больше не хочет об этом говорить и повесил трубку.

Анонимный звонок на инфотелефон спортклуба Sparta подтвердил, что для того, чтобы попасть в клуб, все еще не нужен ковид-сертификат. То же самое подтвердили и посетившие Sparta на этой неделе клиенты.

Департамент здоровья сообщил Delfi, что ситуация с клубом Sparta будет обсуждаться в ближайшие дни. Если неоднократные штрафы не принесут желаемого эффекта, то будет рассматриваться и высшая мера наказания — закрытие спортклуба.

Ограничения, согласно которым развлекательные учреждения, заведения общепита и спортклубы обязаны проверять у посетителей ковид-паспорта, вошли в силу в конце августа. В качестве справки о здоровье более не принимается отрицательный ковид-тест. Ковид-сертификат имеет силу только в двух случаях: если человек вакцинирован или переболел COVID-19.

Предписание клубу Sparta было выписано 19 октября. В предписании требовали незамедлительного исполнения закона, и если будет установлено, что нарушение продолжается, ведомство имеет право назначить штраф в размере до 9600 евро. Если же и это не поможет, то клуб могут закрыть.