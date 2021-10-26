Министр Лийна Керсна: после каникул школы закрывать не будут. Меры эпидемической безопасности усилят

"Цель правительства — держать школы максимально безопасными и открытыми", — сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

Для этого учителя могут сделать бустерную дозу вакцины от COVID-19, после каникул в школах начнется регулярное экспресс-тестирование. "По меньшей мере два раза в неделю в школах будет проводиться экспресс-тестирование, которое ученики смогут делать себе сами", — сказала Керсна и добавила, что таким образом уже успешно действуют, к примеру, в Дании и Австрии. Пилотным проектом здесь был таллиннский Английский колледж, где тестирование прошло очень хорошо.

Непривитые учащиеся будут должны носить в школе маски. "Если раньше невакцинированные ученики делали экспресс-тесты раз в неделю, то теперь придется делать дважды и к тому же носить маски, — сказала Керсна. — Конечно, мы рекомендуем всем в общественных местах школы носить маски".

Лагеря и другие проводимые между школами мероприятия нужно будет перенести на следующий год. В классах рекомендовано вести деятельность в так сказать "пузырях", и детям — сидеть на своих определенных местах. "Так мы сможем при необходимости лучше понять, кто может быть близкоконтактным с больным", — сказала Керсна.

После каникул начнет действовать и новый упрощенный порядок карантина, который означает, что близкоконтактные в школьной среде должны будут делать PCR-тест и до получения результата находиться в самоизоляции. Вакцинированные и переболевшие люди пребывать в самоизоляции не должны.

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