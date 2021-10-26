26.10.2021, 14:30
В Пярнуской больнице мужчина напал с ножом на супругу, работающую в вакцинационном кабинете
Anni Õnneleid
25 октября полиция получила сообщение, что в Пярнуской больнице 57-летний мужчина напал с ножом на свою супругу, которая работает в этой больнице.
В ходе инцидента женщина получила ранение. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
"Полиция возбудила в отношении ранее несудимого в уголовном порядке 57-летнего мужчины уголовное дело, чтобы выяснить обстоятельства преступления, в том числе и его мотив", — сообщила прокурор Маарья Густавсон.