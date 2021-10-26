Circle K открыла первые быстрые зарядные станции IONITY

”Мы в Circle K уверены, что электрический транспорт — это транспорт ближайшего будущего в Эстонии и по всей Европе, поэтому стремительно развиваем сеть быстрых зарядных станций для электромобилей, способствуя скорейшему переходу на электромобили в Эстонии и удобной подзарядке автомобилей, приезжающих из соседних стран”, — рассказал старший специалист по моторному топливу Circle K Теэдо Мелтс.

Он добавил, что размещённые в Хяэдемеэсте и Мярьямаа зарядные станции на 350 кВт — это первые зарядные станции такого типа в сети электрических зарядных станций Circle K. ”Зарядные станции IONITY задуманы прежде всего для тех собственников электромобилей, которые ездят, например, между Таллинном и Ригой. Зарядные станции нового поколения IONITY позволяют за промежуток времени до пяти минут обеспечить для электромобиля запас энергии на 100 километров, то есть автомобилист может продолжить свой путь без долгих задержек”, — пояснил Мелтс.

Быстрые зарядные станции IONITY имеют европейский стандарт CCS, который позволяет заряжать все новейшие модели электромобилей.

IONITY — это совместное предприятие BMW, Daimler, Ford, Hyundai и VAG, цель которого создать всеевропейскую сеть быстрых зарядных станций. На сегодня в сети почти 400 электрических станций, которые стоят на главных шоссе Европы.

На станциях IONITY действует в качестве платёжного решения собственное приложение IONITY.

У Circle K 79 заправочных станций по всей Эстонии, и на восьми заправочных станциях имеются зарядные станции для электромобилей. ”Мы постоянно следим за растущим спросом на зарядку электромобилей. На заправочных станциях Circle K должны иметь возможность заправляться все наши клиенты, независимо от того, ездят они на транспортном средстве на жидком топливе, сжиженном газе или электричестве”, — пояснил старший специалист по моторному топливу Circle K.

На сегодня быстрые зарядные станции мощностью 150 кВт имеются на трёх заправочных станциях в Таллинне: в Лаагри, Ыйсмяэ и Ярве. Быстрые зарядные станции мощностью 50 кВт имеются на четырёх заправочных станциях по всей Эстонии: в Хяэдемеэсте, Йыхви на Тартуском и Нарвском шоссе, в Аравете. К весне 2022 года в Эстонии планируется открыть ещё четыре быстрые зарядные станции мощностью 150 кВт и одну мощностью 320 кВт.