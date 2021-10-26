Правительство обсудит вопрос продолжения контактного обучения в школах

Министерство образования и науки сообщило Delfi, что правительство обсудит сегодня режим работы школ.

"Желание Министерства образования и науки — сохранить школы отрытыми. Но такая возможность зависит всё больше от того, какой является уровень вакцинации в школах как среди работников образования, так и среди учащихся, и каково общее состояние с распространение вируса", — сказал начальник кризисного штаба министерства Райн Санник.

Пока еще нет ясности, как будут обстоять дела с обещанным премьер-министром Каей Каллас масштабным тестированием, которое должно начаться после школьных каникул.

"Распоряжение о тестирование после каникул сейчас на согласовании и обсуждении в правительстве. Как только оно будет готово, мы сможем дать более подробную информацию", — сообщил Санник.

В то же время, по мнению Эстонского союза ученических представительств, постановка вопроса о закрытии школ даст ясный месседж о государственных приоритетах и отношении к получению образования. Если учащихся опять отправят на дистанционное обучение, то значит правительство со своей работой не справилось, должно взять на себя ответственность и подать в отставку, считает союз.

Ученический союз настоятельно призвал молодежь использовать каникулы для консультации с семейным врачом и вакцинации.

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