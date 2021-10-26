Исследование: коронавирусом инфицировано 1,2% взрослого населения. Сильно выросло число близкоконтактных, а люди ведут себя более безответственно

За последний месяц уровень распространения противокоронавирусных антител сохранился на неизменном уровне. В то же время за месяц выросло число людей, находившихся в близком контакте с заболевшими, а среди близкоконтактных всё больше тех, кто после контакта с возможно инфицированным не изменил своё повседневное поведение.

В ходе очередного этапа исследования, прошедшего с 13 по 25 октября, было протестировано на COVID-19 по случайной выборке 2455 человек, из которых положительный результат получили 30. Из них 10 были уже ранее переболевшими и вирус не распространяли, а 20 были инфекционно опасными. Коронавирусом заражено в среднем 1,2% взрослого населения. Инфекционно опасными для других являются 0,9% или каждый 111-й взрослый.

По словам руководителя мониторинга профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, результаты показывают, что количество инфекционно опасных взрослых среди общего населения сравнимо с сентябрьским уровнем.

"Рост распространения вируса в обследованных нами группах был умеренным. Рост заболеваемости, отражающийся в ежедневной статистике идет, по видимому, за счет тех групп населения, которые в нашем исследовании не отображаются. К примеру, мы знаем статистику Департамента здоровья, что за последние недели взрывной рост показала заболеваемость среди школьников", — пояснила Калда.

Распространение антител за месяц почти не изменилось

Для оценки уровня распространения противодействующих коронавирусу антител на сей раз были исследованы анализы крови 2312 человек. В анализах 2000 человек антитела были обнаружены. Таким образом, предположительно, у 76,4% взрослого населения имеются антитела. Этот уровень сохранился почти без изменений по сравнению в предыдущим (сентябрьским) этапом исследования.

Несколько добавилось число тех, кто получил антитела с помощью вакцинации. "При этом особо приятно, что в возрастной категории 65+ антитела присутствуют у 87% ", — сказала Калда.