Исследование: коронавирусом инфицировано 1,2% взрослого населения. Сильно выросло число близкоконтактных, а люди ведут себя более безответственно
За последний месяц уровень распространения противокоронавирусных антител сохранился на неизменном уровне. В то же время за месяц выросло число людей, находившихся в близком контакте с заболевшими, а среди близкоконтактных всё больше тех, кто после контакта с возможно инфицированным не изменил своё повседневное поведение.
В ходе очередного этапа исследования, прошедшего с 13 по 25 октября, было протестировано на COVID-19 по случайной выборке 2455 человек, из которых положительный результат получили 30. Из них 10 были уже ранее переболевшими и вирус не распространяли, а 20 были инфекционно опасными. Коронавирусом заражено в среднем 1,2% взрослого населения. Инфекционно опасными для других являются 0,9% или каждый 111-й взрослый.
По словам руководителя мониторинга профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, результаты показывают, что количество инфекционно опасных взрослых среди общего населения сравнимо с сентябрьским уровнем.
"Рост распространения вируса в обследованных нами группах был умеренным. Рост заболеваемости, отражающийся в ежедневной статистике идет, по видимому, за счет тех групп населения, которые в нашем исследовании не отображаются. К примеру, мы знаем статистику Департамента здоровья, что за последние недели взрывной рост показала заболеваемость среди школьников", — пояснила Калда.
Распространение антител за месяц почти не изменилось
Для оценки уровня распространения противодействующих коронавирусу антител на сей раз были исследованы анализы крови 2312 человек. В анализах 2000 человек антитела были обнаружены. Таким образом, предположительно, у 76,4% взрослого населения имеются антитела. Этот уровень сохранился почти без изменений по сравнению в предыдущим (сентябрьским) этапом исследования.
Несколько добавилось число тех, кто получил антитела с помощью вакцинации. "При этом особо приятно, что в возрастной категории 65+ антитела присутствуют у 87% ", — сказала Калда.
"Хорошая новость и в том, что среди вакцинированных распространение антител вне зависимости от возрастной группы и времени прививки является очень высоким — 98%", — добавила руководитель мониторинга.
Близкий контакт с возможно больным человеком не заставляет менять поведение
Самым красноречивым результатом анализа поведения людей является то, что примерно 76% людей, которые были в контакте с возможно инфицированным, по большому счету после этого не меняли свое поведение. Эта тенденция прослеживается как среди привитых, так и среди невакцинированных людей.
В то же время заметно возросло число тех, кто соприкасался с возможно больным человеком. Если в сентябре таковым был почти каждый 20-й взрослый, то теперь — каждый 11-й.
Люди сейчас особо не стараются уменьшить физические контакты с другими.
"Такой образ поведения говорит о том, что люди устали от пандемии и не обращают большого внимания на меры предосторожности, которые нужно соблюдать без официальных распоряжений. Несмотря на обостряющуюся эпидемическую ситуацию", — констатирует Калда и призывает всех жителей изменить такой подход.
"Давайте вакцинироваться, сокращать число непосредственных контактов, носить при встрече друг с другом маски, оставаться при малейших признаках заболевания дома, — это те небольшие шаги, которые окажут свое воздействие", — призывает коллектив ТУ, проводящий исследование.