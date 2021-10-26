Новости Эстонии
26.10.2021, 12:35

Исследование: коронавирусом инфицировано 1,2% взрослого населения. Сильно выросло число близкоконтактных, а люди ведут себя более безответственно

 
Margus Pahv
Мониторинг, проводимый под руководством Тартуского университета, показывает, что распространение коронавируса среди взрослых растет умеренным темпом.

За последний месяц уровень распространения противокоронавирусных антител сохранился на неизменном уровне. В то же время за месяц выросло число людей, находившихся в близком контакте с заболевшими, а среди близкоконтактных всё больше тех, кто после контакта с возможно инфицированным не изменил своё повседневное поведение.

В ходе очередного этапа исследования, прошедшего с 13 по 25 октября, было протестировано на COVID-19 по случайной выборке 2455 человек, из которых положительный результат получили 30. Из них 10 были уже ранее переболевшими и вирус не распространяли, а 20 были инфекционно опасными. Коронавирусом заражено в среднем 1,2% взрослого населения. Инфекционно опасными для других являются 0,9% или каждый 111-й взрослый.

По словам руководителя мониторинга профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, результаты показывают, что количество инфекционно опасных взрослых среди общего населения сравнимо с сентябрьским уровнем.

"Рост распространения вируса в обследованных нами группах был умеренным. Рост заболеваемости, отражающийся в ежедневной статистике идет, по видимому, за счет тех групп населения, которые в нашем исследовании не отображаются. К примеру, мы знаем статистику Департамента здоровья, что за последние недели взрывной рост показала заболеваемость среди школьников", — пояснила Калда.

Распространение антител за месяц почти не изменилось

Для оценки уровня распространения противодействующих коронавирусу антител на сей раз были исследованы анализы крови 2312 человек. В анализах 2000 человек антитела были обнаружены. Таким образом, предположительно, у 76,4% взрослого населения имеются антитела. Этот уровень сохранился почти без изменений по сравнению в предыдущим (сентябрьским) этапом исследования.

Несколько добавилось число тех, кто получил антитела с помощью вакцинации. "При этом особо приятно, что в возрастной категории 65+ антитела присутствуют у 87% ", — сказала Калда.

"Хорошая новость и в том, что среди вакцинированных распространение антител вне зависимости от возрастной группы и времени прививки является очень высоким — 98%", — добавила руководитель мониторинга.

Близкий контакт с возможно больным человеком не заставляет менять поведение

Самым красноречивым результатом анализа поведения людей является то, что примерно 76% людей, которые были в контакте с возможно инфицированным, по большому счету после этого не меняли свое поведение. Эта тенденция прослеживается как среди привитых, так и среди невакцинированных людей.

В то же время заметно возросло число тех, кто соприкасался с возможно больным человеком. Если в сентябре таковым был почти каждый 20-й взрослый, то теперь — каждый 11-й.

Люди сейчас особо не стараются уменьшить физические контакты с другими.

"Такой образ поведения говорит о том, что люди устали от пандемии и не обращают большого внимания на меры предосторожности, которые нужно соблюдать без официальных распоряжений. Несмотря на обостряющуюся эпидемическую ситуацию", — констатирует Калда и призывает всех жителей изменить такой подход.

"Давайте вакцинироваться, сокращать число непосредственных контактов, носить при встрече друг с другом маски, оставаться при малейших признаках заболевания дома, — это те небольшие шаги, которые окажут свое воздействие", — призывает коллектив ТУ, проводящий исследование.