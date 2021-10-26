АРХИВЫ ПАНДОРЫ | Сумасшедшая бизнес-модель эстонских кредиторов: интресс в 100 млн процентов на быстрый кредит и офшоры на Сейшелах

"Нет, я не занимаюсь кредитным бизнесом в Финляндии", — уверенно заявил по телефону Свен Вабамяэ, который на протяжении многих лет управлял пятью фирмами по выдаче быстрых кредитов, действующими как раз-таки в Финляндии.

Вайдо Ромулус также отрицает это, хотя и сам связан практически с таким же количеством финских фирм по выдаче быстрых кредитов. Оба бизнесмена якобы ничего не знают и об офшорных фирмах, с которыми они связаны согласно документам "архива Пандоры".

Документы также раскрывают, что вышеупомянутый бизнес на Сейшеллах основал Хенри Каллас, ранее ставший скандально известным благодаря своему бизнесу быстрых кредитов в Финляндии. Он же на протяжении многих лет управлял использовавшейся в схеме эстонской материнской фирмой.

Согласно решению финского суда, расследования местной комиссии и документам "архива Пандоры", эстонские кредитные бизнесмены использовали для своего финского бизнеса предприятия из Панамы, Сейшеллов и Британских Виргинских островах.