ИНТЕРВЬЮ | Вице-канцлер Минсоцдел о вакцинации: русскоязычное население не находится в информационном вакууме
- Издание Eesti Päevaleht побывало в тех самоуправлениях, где охват вакцинацией относительно низок. Например, живущая в Маарду Ану сказала, что вакцина — это яд. Егор считает, что вакцина состоит из воды и чипа. Как найти подход к таким людям? Можно ли их вообще переубедить?
- Предрассудки очень сильны, и достойно сожаления, когда они основываются на ложной информации.
Для противодействия им нужно особое внимание обратить на развенчание предрассудков (страхов) компетентными экспертами — практикующими врачами, медсестрами, учеными.
Для получения совета от медиков созданы различные возможности: проконсультироваться можно во всех вакцинационных пунктах, у семейных врачей, по телефону, на интернет-страничке vaktsineeri.ee. Свою помощь для консультирования людей предлагают студенты врачебных отделений вузов.
Разумеется, в конечном итоге речь идет о личном решении человека, но я верю в силу и мудрость общества для того, чтобы сохранить своих членов здоровыми.
- Сергей из Маарду в разговоре с журналистом сказал, что никто не знает, какую вакцину вводят, этого никто не объясняет. Как вы информируете находящихся в информационной блокаде людей? Будет ли проводится новая кампания?
- Информация раздается постоянно. К тому же в период с 27 октября по 5 ноября все семейные врачи Эстонии будут призывать позаботиться о своем здоровье и здоровье близкий и прийти на прививку. Можно будет поговорить о своих страхах и принять очень мудрое решение для сохранения своего здоровья в условиях высокой заболеваемости.
- Сомневающихся в вакцине больше среди русскоязычного населения. Почему? Как исправить ситуацию?
- Различные исследования показывают, что наше русскоязычное население не живет в условиях дефицита информации. Мы встречались на прошлой неделе в Нарве с лидерами местного сообщества и обсуждали, как можно было бы улучшить положение, и мы уверены, что именно местное самоуправление, учреждения здравоохранения, семейный врач, местные лидеры могут помочь людям разрешить сомнения. Верю также в поддержку наших близких, т.е. семейную поддержку, заботу друг о друге. Мы все хотим в этом году на рождество быть счастливы вместе, а не находиться на больничной койке. Вакцина дает такую возможность.
- Андеро Уусберг (член Научного совета при правительстве, психолог) рекомендует индивидуальный подход к колеблющемся. Как это происходит?
- Мы можем это делать с помощью профессионалов. У нас есть эксперты, которые могут проводить консультационную работу в небольших группах непосредственно у работодателей. Есть инфолинии, у всех у нас есть семейный врач, семейная медсестра, с которой можно посоветоваться по поводу своего здоровья. К тому же мы все можем сами ободрить своих друзей, коллег, родителей, детей, разумеется себя. От каждого из нас в данный момент зависит в Эстонии очень многое — чтобы мы не потеряли здоровье, близких и смогли вновь жить нормальной жизнью без ограничений.
- Дается ли семейному врачу т.н. скрипт продаж, то есть заранее подготовленный сценарий разговора с человеком, чтобы зазвать его на вакцинацию?
- Для того, чтобы стать работником здравоохранения, нужно пройти длительный процесс обучения и практики. Во время него мы приобретаем необходимые знания по охране здоровья человека, исходя из современной медицинской науки. Наши профессиональные врачи и медсестры прошли обучение и знают очень хорошо вводимые вакцины. Охрана здоровья в сотрудничестве с пациентом — наша важная повседневная работа. Отдельно какую-то шпаргалку для этого сделать невозможно.
- Недавно в Eesti Päevaleht была статья, в которой семейный врач рассказал: у него было приготовлено 80 доз вакцины от COVID-19, а пришло только четыре человека. Это у них часто вызывает досаду. Как быть с усталостью семейных врачей? Как им помочь?
- Это прискорбная ситуация, когда в наших больницах всё больше ковид-пациентов в очень тяжелом состоянии, когда у нас нет ресурсов и возможности помочь многим другим, ожидающим планового лечения пациентам. Каждый должен способствовать тому, чтобы мы сделали выбор в пользу здоровья. Чтобы поддержать тем самым своих близких, коллег, друзей, чтобы ждущие людей у семейных врачей вакцины помогли бы нашему организму справиться с атакующим нас вирусом.
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