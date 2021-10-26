ИНТЕРВЬЮ | Вице-канцлер Минсоцдел о вакцинации: русскоязычное население не находится в информационном вакууме

- Издание Eesti Päevaleht побывало в тех самоуправлениях, где охват вакцинацией относительно низок. Например, живущая в Маарду Ану сказала, что вакцина — это яд. Егор считает, что вакцина состоит из воды и чипа. Как найти подход к таким людям? Можно ли их вообще переубедить?

- Предрассудки очень сильны, и достойно сожаления, когда они основываются на ложной информации.

Для противодействия им нужно особое внимание обратить на развенчание предрассудков (страхов) компетентными экспертами — практикующими врачами, медсестрами, учеными.

Для получения совета от медиков созданы различные возможности: проконсультироваться можно во всех вакцинационных пунктах, у семейных врачей, по телефону, на интернет-страничке vaktsineeri.ee. Свою помощь для консультирования людей предлагают студенты врачебных отделений вузов.

Разумеется, в конечном итоге речь идет о личном решении человека, но я верю в силу и мудрость общества для того, чтобы сохранить своих членов здоровыми.

- Сергей из Маарду в разговоре с журналистом сказал, что никто не знает, какую вакцину вводят, этого никто не объясняет. Как вы информируете находящихся в информационной блокаде людей? Будет ли проводится новая кампания?

- Информация раздается постоянно. К тому же в период с 27 октября по 5 ноября все семейные врачи Эстонии будут призывать позаботиться о своем здоровье и здоровье близкий и прийти на прививку. Можно будет поговорить о своих страхах и принять очень мудрое решение для сохранения своего здоровья в условиях высокой заболеваемости.

- Сомневающихся в вакцине больше среди русскоязычного населения. Почему? Как исправить ситуацию?