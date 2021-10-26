За сутки в Эстонии прибавилось 1190 случаев заражения коронавирусом, умерли восемь человек

По состоянию на утро 26 октября в больнице находятся 513 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 365 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них 256, или 70%, не вакцинированы и 109, или 30%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 70 новых историй болезни. Умерло восемь зараженных коронавирусом, из которых четверо не были вакцинированы, трое вакцинированы и статус вакцинации одного скончавшегося уточняется: 49-летний мужчина, 62-летний мужчина, 67-летняя женщина, 70-летняя женщина, 73-летний мужчина, 76-летний мужчина, 82-летняя женщина и 91-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7 836 результатов теста, из которых 1 190 оказались положительными. Из получивших положительный тест 734 не были вакцинированы и 456 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 5 371 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 1 991. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 20 967 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 56,6%.

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