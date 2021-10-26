Алар Карис со второй попытки намерен встретиться с президентом Финляндии

В Хельсинки Алар Карис также посетит выставку Конрада Мяги "Мистика живописи" и встретится с представителями эстонско-финского сотрудничества. В числе прочего президент намерен осмотреть недавно отремонтированное посольство Эстонии, а также дать интервью газете Helsingin Sanomat и телеканалу MTV3, передает rus.err.ee.

Изначально встреча Алара Кариса и Саули Ниинистё должна была состояться 14 октября, но финский лидер отправился на самоизоляцию, поскольку днем ранее участвовал в одном мероприятии с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, у которого выявили коронавирус. Сам Левитс ранее в тот же день собирался принять Кариса в Риге, но по причине инфицирования COVID-19 также был вынужден отложить высокую встречу.

В среду президент Эстонии Алар Карис прибудет в Вильнюс, где встретится с главой литовского государства Гитанасом Науседой. Глава государства также посетит посольство Эстонии в Вильнюсе и даст интервью Литовскому национальному телерадиовещанию.

"В начале вступления в должность принято посещать наших ближайших международных партнеров и знакомиться с коллегами. Для Эстонии очень важно общение с Финляндией и Литвой, они наши ближайшие друзья и союзники. У нас схожие взгляды по многим вопросам, вместе мы справляемся и сегодняшними главными вызовами — от климатической политики до безопасности, не говоря уже о вызванном коронавирусом кризисе" — сказала советник президента по иностранным делам Селии Кунингас-Саагпакк, добавив, что в Хельсинки и Вильнюсе глава государства намерен сосредоточить внимание на этих темах.