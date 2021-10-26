Прививать или не прививать: массовая вакцинация детей от ковида не за горами

"Я обеими руками за то, чтобы вакцинировать детей до двенадцати лет, — говорит DW Каусар Талат, профессор кафедры международного здравоохранения Школы общественного здоровья и здравоохранения в Университете имени Джонса Хопкинса в Балтиморе . — Ведь вакцинация как можно большего числа людей — это единственный способ избавить нас от пандемии".

С просьбой разрешить использование вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет создатели препарата обратились и к регулирующему органу Евросоюза — Европейскому агентству лекарственных средств (EMA). В совместном пресс-релизе немецкой и американской компаний говорится, что европейскому регулятору были предоставлены все необходимые данные, в том числе — результаты поздних стадий исследований. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие месяцы. Остальные производители вакцин против коронавируса, в числе которых — компании AstraZeneca , Novavax и Johnson& Johnson также работают над созданием препарата для детей.

К настоящему времени препаратом BioNTech/Pfizer можно вакцинировать подростков старше 12 лет. В новых исследованиях участвовали более 4,5 тысяч детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет; половина из них была вакцинирована BioNTech/Pfizer, вторая половина получила плацебо. Детям была введена треть от объема вакцины, предусмотренного для взрослых. Производители отмечают, что у участников испытаний наблюдался "сильный иммунный ответ".

Майя участвовала в проведенных в США испытаниях, которые могут дать зеленый свет началу вакцинации детей до 12 лет мРНК-вакциной совместного производства немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармацевтического концерна Pfizer. Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рассмотрит результаты этого исследования 26 октября и может выдать экстренное разрешение на использование вакцины в этой возрастной группе.

Десятилетняя Майя не задавалась вопросом, нужно ли ей вакцинироваться от коронавируса. Она счастлива, что стала одной из первых в мире среди детей, получивших прививку вакциной BioNTech/Pfizer. "Первое, что я после этого сделаю, — приглашу всех подруг на грандиозную вечеринку с ночевкой", — радуется девочка.

Педиатр Якоб Арман гораздо более сдержан. "Ребенка с хроническими заболеваниями, например, с синдромом Дауна, следует вакцинировать, — говорит DW специалист по инфекционным болезням и интенсивной терапии из детской больницы Дрезденского университета. — Однако если ребенок здоров, я бы подождал, пока не появится больше данных и уверенности в том, что у вакцины нет редких побочных эффектов".

Достаточно ли имеющихся результатов исследования?

Пока что в исследовании вакцины участвовали слишком мало детей, чтобы начинать массовую вакцинацию, считает Арман. В первую очередь, педиатра настораживает то, что после второй прививки мРНК среди мальчиков наблюдались случаи воспаления сердечной мышцы. Этот побочный эффект встречался достаточно редко и проходил в легкой форме — но именно поэтому около 2200 участников испытаний от пяти до одиннадцати лет недостаточно для того, чтобы принять решение о массовой вакцинации, считает врач.

Еще один аргумент в пользу осторожного отношения к прививке заключается в том, что у зараженных вирусом детей болезнь проходит тяжело лишь в очень редких случаях. Чаще всего инфекция протекает как легкая простуда.

"Нашей иммунной системе нужны рецепторы, распознающие определенные модели, чтобы с самого начала противостоять вирусной инфекции. Эти рецепторы заставляют организм вырабатывать интерферон, так сказать, первую линию защиты от вирусов, — объясняет DW Роланд Айльс, глава отдела цифровой медицины в Берлинском институте здравоохранения при университетской клинике "Шарите". — Мы обнаружили, что дети распознают эти модели гораздо эффективнее взрослых и затем активизируют иммунный ответ".

Школы и детские сады как рассадники заражений

В отличие от своего дрезденского коллеги Армана, Айльс тем не менее рекомендует вакцинировать детей — даже самых маленьких. Ведь даже если у большинства детей болезнь протекает в легкой форме, они могут заразить других, объясняет эксперт.