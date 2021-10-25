Новости России
25.10.2021, 19:00

В Крыму морги не справляются с нагрузкой из-за смертности от ковида

 
Foto: Sergei Malgavko/TASS
Власти Крыма вынуждены закупать модульные холодильники для хранения трупов, поскольку морги региона не справляются со смертностью от коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, его слова приводит ”Коммерсант”.

Скорупский отметил, что нагрузка увеличилась как на отделения судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические, пишет Дождь. ”Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии”, — заявил врио главы регионального минздрава.

В Крыму с начала октября ежедневно фиксируют рекордные с начала пандемии показатели заболеваемости коронавирусом, за последние сутки заразились 655 человек. С 12 октября в республике, по официальным данным, ежедневно умирают от ковида более 10 человек.

С 25 октября в Крыму действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Кроме того, в рестораны, клубы, салоны красоты, фитнес-центры, музеи и другие заведения можно попасть только с QR-кодом о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном тесте на коронавирус. Туристы могут поселиться в гостиницах региона только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенной за последние полгода болезни.