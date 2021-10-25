В Крыму морги не справляются с нагрузкой из-за смертности от ковида

Скорупский отметил, что нагрузка увеличилась как на отделения судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические, пишет Дождь. ”Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии”, — заявил врио главы регионального минздрава.

В Крыму с начала октября ежедневно фиксируют рекордные с начала пандемии показатели заболеваемости коронавирусом, за последние сутки заразились 655 человек. С 12 октября в республике, по официальным данным, ежедневно умирают от ковида более 10 человек.

С 25 октября в Крыму действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Кроме того, в рестораны, клубы, салоны красоты, фитнес-центры, музеи и другие заведения можно попасть только с QR-кодом о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном тесте на коронавирус. Туристы могут поселиться в гостиницах региона только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенной за последние полгода болезни.