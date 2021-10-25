В вакцинационных палатках привили почти 1140 человек

”В этих палатках мы предлагаем населению удобную возможность получить консультацию на месте, а при желании — и возможность вакцинироваться, — сказала координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Приятно, что население хорошо приняло эту возможность, в среднем, ежедневно в них вакцинировалось по 227 человек, а рекордным стал день, когда было привито 288 человек. Часто люди заходят проконсультироваться, но затем решают и привиться. Мы по-прежнему приглашаем в вакцинационные палатки всех желающих, поскольку только так сумеем защитить себя и близких, а также внести свой вклад в поддержание достигшей предела возможностей системы здравоохранения”.

Пункты располагаются в отапливаемых уличных палатках по следующим адресам: в Хааберсти на парковке Maxima XXX (Эхитаяте теэ, 148), в Пыхья-Таллинне во дворе районной управы (ул. Кари, 13), в Кесклинне на парковке возле Центрального рынка (ул. Ластекоду, 11b) и в Нымме — во дворе Ныммеского социального дома (ул. Пихлака, 12). В Пыхья-Таллинне и Нымме палатки открыты ежедневно с 10 до 17 часов. В Хааберсти, на парковке Maxima XXX, пункт работает по рабочим дням с 12 до 19 часов. Палатка у Центрального рынка открыта по будням с 9 до 16 часов.

”Поскольку вакцинационные пункты себя оправдали, город готов продлить время их работы, в планах также и создание дополнительных возможностей для того, чтобы все желающие смогли проконсультироваться и получить прививку”, — добавила Эпик.

Получить прививку от COVID-19 могут все желающие, достигшие 12-летнего возраста. Предлагаются препараты Pfizer/BioNTech и Moderna (для полного курса нужны две дозы), а также вакцина Janssen (достаточно одной дозы). С собой нужно взять удостоверяющий личность документ. Во всех пунктах услугу консультирования и вакцинирования осуществляет предприятие Eldred OÜ.