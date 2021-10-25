Smartpost Itella расширяет сеть посылочных пунктов

„Объемы посылок Smartpost Itella находятся на рекордном уровне. Поскольку большие праздники шоппинга еще впереди, мы решили расширить нашу сеть в виде пунктов выдачи посылок, чтобы уменьшить нагрузку на перевозки посылок в населенных пунктах Эстонии. Посылочные пункты расположены на территории местных компаний, таких как магазины или кафе, и вместо обычного посылочного автомата доставку покупателю доставляет сотрудник данной компании”, — сказал Рауно Паррас руководитель подразделения по доставке посылок Itella Estonia OÜ. Это пилотный проект Smartpost Itella, функциональность посылочных пунктов будет поэтапно увеличиваться.

На этапе тестирования пилотного проекта новые посылочные пункты будут действовать как пункты распределения посылок, т. е через них будут выдаваться международные и внутренние посылки. „Прежде всего, мы используем такие пункты для выдачи посылок, чтобы у клиентов было время привыкнуть к новым пунктам и убедиться, что система работает. Возможность отправки и возврата посылок будут добавлена в ближайшее время,” — сказал Паррас.

„Обещания клиентам Smartpost тщательно выполняются, мы открываем посылочные автоматы внутри помещений. Но в небольших населенных пунктах сложно найти подходящие помещения, поэтому одним из возможных решений являются пункты выдачи посылок, куда также можно заказать термочувствительные товары, такие как косметика, продукты питания и лекарства. В зимних условиях очень важно обращать внимание на чувствительность товара к влаге и холоду”, — говорит Паррас.

Когда сотрудник пункта выдачи посылок получит ее от курьера, клиент получит стандартное SMS-уведомление Smartpost на мобильный телефон вместе с PIN-кодом, на основании которого сотрудник пункта выдачи отдаст посылку клиенту.

Первые посылочные пункты открыты с 25 октября в следующих местах: Põlva Saverna Buffik, Cannabis Kanepi Mini Hiire Äri, магазин Anna, магазин Ahula, магазин Albu, магазин Kaalepi.