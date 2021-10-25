Стратегические бомбардировщики США провели тренировки в небе Эстонии

В ходе тренировок отрабатывалось взаимодействие сухопутных и военно-воздушных сил: авиационные наводчики являются важным звеном в координации действий двух родов войск – в их задачи входит наведение и корректирование авиаударов по целям на переднем крае фронта.

Соединенные Штаты Америки проводят подобные учения на постоянной основе для проверки собственной боеготовности, аналогичные тренировки также способствуют повышению уровня подготовки военных специалистов стран-членов НАТО.

B-1B Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, который создавался для прорыва эшелонированной ПВО противника на малых высотах. Планер построен с применением радиопоглощающих материалов, помимо этого машина оснащена средствами радиоэлектронной борьбы.

B-1B способен применять широкую номенклатуру вооружения: свободнопадающие и управляемые бомбы, крылатые ракеты, а также ядерные боеприпасы. Максимальная дальность полета бомбардировщика без дозаправки составляет 7 400 километров, он способен летать на сверхмалых высотах с огибанием складок местности (60 метров) на скорости в 0,9 Маха (1 080 км/ч).