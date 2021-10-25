Кая Каллас — русскоязычным жителям Эстонии: не стоит ждать "Спутник", используйте те вакцины, что у нас есть

"Люди до сих пор говорят, что ждут "Спутника". Если "Спутник" получит соответствующий сертификат, начнем ли мы его использовать и в Эстонии?", — спросил Стальнухин.

"На данный момент Эстония не заключала договоров на покупку "Спутника". Если вы посмотрите на результаты вакцинации в странах, которые использовали "Спутник", то эта вакцина не оказала особой поддержки и вряд ли будет очень полезной. Мое пожелание этим людям: стоит использовать вакцины, которые у нас уже есть", — ответила Кая Каллас.