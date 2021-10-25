25.10.2021, 16:50
Кая Каллас — русскоязычным жителям Эстонии: не стоит ждать "Спутник", используйте те вакцины, что у нас есть
Foto: Taavi Sepp
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Михаил Стальнухин задал премьер-министру Кае Каллас вопрос о том, планирует ли Эстония использовать российскую вакцину "Спутник V", которая популярна среди русскоязычного населения Эстонии.
"Люди до сих пор говорят, что ждут "Спутника". Если "Спутник" получит соответствующий сертификат, начнем ли мы его использовать и в Эстонии?", — спросил Стальнухин.
"На данный момент Эстония не заключала договоров на покупку "Спутника". Если вы посмотрите на результаты вакцинации в странах, которые использовали "Спутник", то эта вакцина не оказала особой поддержки и вряд ли будет очень полезной. Мое пожелание этим людям: стоит использовать вакцины, которые у нас уже есть", — ответила Кая Каллас.