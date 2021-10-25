Новости Эстонии
25.10.2021, 19:22

Кая Каллас: в первую волну правительство все закрыло, когда было 300 зараженных

 
"Vastutusekoorem on asutuse kaupa, sest töökohad on väga erinevad ja tööandjatel peab olema see vabadus oma tööd ise korraldada," lausub Kaja Kallas.
"Vastutusekoorem on asutuse kaupa, sest töökohad on väga erinevad ja tööandjatel peab olema see vabadus oma tööd ise korraldada," lausub Kaja Kallas.
Foto: Jaanus Lensment
Мартин Хельме и Кая Каллас поспорили, чье правительство лучше справлялось с пандемией.

Председатель EKRE Мартин Хельме спросил у премьер-министра Каи Каллас во время инфочаса в Рийгикогу, когда она уйдет в отставку. "Вы неоднократно вспоминали, что наша партия была в правительстве. Да, действительно была. И мы тогда отлично справились с коронакризисом. В отличие от вас. Вы уже 10 месяцев возглавляете правительство, и уже несколько раз Эстония была в топе по заражаемости в Европе. Вы приводите в пример Северные страны. Так там люди доверяют своему правительству. Вы же постоянно врете. Вы тотально провалились в борьбе с коронавирусом. Мой вопрос: когда вы уйдете в отставку?" — спросил Мартин Хельме.

Кая Каллас ответила Хельме, что в первую волну коронакризиса нельзя было проводить митинги. "Все было закрыто. Правительство ввело ЧП, когда всего было 300 зараженных и 40 человек были в больницах. И ничего нельзя было делать. Вы хотите приписать себе эти заслуги, но тогда общество вело себя по-другому. Поведение людей изменилось. Если вы хотите помочь справиться с распространением коронавируса, то поддерживайте наши методы так же, как когда вы были в правительстве" .

Последнюю неделю в Эстонии выявляют больше 1000 зараженных в день.