Кая Каллас: в первую волну правительство все закрыло, когда было 300 зараженных
Председатель EKRE Мартин Хельме спросил у премьер-министра Каи Каллас во время инфочаса в Рийгикогу, когда она уйдет в отставку. "Вы неоднократно вспоминали, что наша партия была в правительстве. Да, действительно была. И мы тогда отлично справились с коронакризисом. В отличие от вас. Вы уже 10 месяцев возглавляете правительство, и уже несколько раз Эстония была в топе по заражаемости в Европе. Вы приводите в пример Северные страны. Так там люди доверяют своему правительству. Вы же постоянно врете. Вы тотально провалились в борьбе с коронавирусом. Мой вопрос: когда вы уйдете в отставку?" — спросил Мартин Хельме.
Кая Каллас ответила Хельме, что в первую волну коронакризиса нельзя было проводить митинги. "Все было закрыто. Правительство ввело ЧП, когда всего было 300 зараженных и 40 человек были в больницах. И ничего нельзя было делать. Вы хотите приписать себе эти заслуги, но тогда общество вело себя по-другому. Поведение людей изменилось. Если вы хотите помочь справиться с распространением коронавируса, то поддерживайте наши методы так же, как когда вы были в правительстве" .
Последнюю неделю в Эстонии выявляют больше 1000 зараженных в день.