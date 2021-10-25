Кая Каллас: в первую волну правительство все закрыло, когда было 300 зараженных

Председатель EKRE Мартин Хельме спросил у премьер-министра Каи Каллас во время инфочаса в Рийгикогу, когда она уйдет в отставку. "Вы неоднократно вспоминали, что наша партия была в правительстве. Да, действительно была. И мы тогда отлично справились с коронакризисом. В отличие от вас. Вы уже 10 месяцев возглавляете правительство, и уже несколько раз Эстония была в топе по заражаемости в Европе. Вы приводите в пример Северные страны. Так там люди доверяют своему правительству. Вы же постоянно врете. Вы тотально провалились в борьбе с коронавирусом. Мой вопрос: когда вы уйдете в отставку?" — спросил Мартин Хельме.