Яак Ааб: государство планирует частично возместить плату за электричество

На протяжении прошлой недели мы активно разрабатывали меры по борьбе с ростом цен на электроэнергию. Хочу сделать краткий обзор текущего состояния действий. Мы планируем две меры. Первая мера — это частичное возмещение платы за услуги электросети всем бытовым и коммерческим потребителям, а вторая — это мера по смягчению роста цен на энергию для малообеспеченных семей.

1. Мы планируем со стороны государства выплатить 50 процентов платы за сетевые услуги всем бытовым и коммерческим потребителям. Данная мера будет действовать в период с октября по март. Со своей стороны, потребителям не нужно предпринимать никаких дальнейших действий, чтобы получить выгоду. Если все пойдет по плану, потребители получат скидку на счет за электроэнергию уже в ноябре. Данная мера будет стоить около 88 миллионов евро.

2. Мера по снижению цен на электроэнергию для малообеспеченных домохозяйств должна затронуть те семьи, доход которых ниже относительной черты бедности. Мы возместим 80 процентов повышения цен на электроэнергию и газ задним числом начиная с сентября и по май. Согласно первоначальному плану, порог (уровень цен), из которого будет рассчитываться компенсация, составляет 60 евро/МВтч (6 с/кВтч) для электроэнергии и 30 евро/МВтч (3 с/кВтч) для газа. Аналогичный принцип планируется для компенсации роста цен на центральное отопление, более подробные условия (пороговые значения и продолжительность) в разработке.

В случае менее застрахованной семьи предел нетто-дохода для взрослого, проживающего в одиночестве, составляет 673 евро в месяц (брутто-доход 743 евро), для взрослых, проживающих вдвоем, в общей сложности 1009 евро в месяц (брутто-доход около 1179 евро) и для семей с двумя детьми — 1413 евро в месяц (брутто-доход около 1788 евро). NB! Расчет относительной черты бедности обязательно должен основываться на нетто-доходе.

Для получения поддержки лица, которые имеют право на ее получение, должны будут подать заявление через самоуправление по месту жительства. Более подробные условия подачи заявок еще в разработке и мы надеемся, что они будут объявлены в ближайшее время. Данная мера будет стоить около 37 миллионов евро.