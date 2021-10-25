"Не могу сказать, что соцдемами нельзя будет манипулировать, но я очень хочу на это надеяться": блогер подводит итог выборов

"На самом деле очень сложно до сих пор обсуждать результаты выборов, потому что они до сих пор плавающие. Когда же мы только получили результаты, не было понятно практически ничего — будет ли коалиция с центристами или без, найдут ли последние два дополнительных мандата или нет. Сейчас мы знаем, что соцдемы были приглашены в коалицию с центристами. Мы понимаем, что это было сделано для того, чтобы выполнять обещание, которое было дано избирателям. Однако мы до сих пор не знаем, на каких условиях будет эта коалиция, потому что после соцдемов у центристов есть впереди еще 4 коалиционных партнера, и им очень просто ими "жонглировать". Я не могу сказать, что соцдемами нельзя будет манипулировать, но я очень хочу на это надеяться" — уверен автор ролика. Ознакомиться с мнением Артема Дмитриева полностью можно в видеоролике ниже.