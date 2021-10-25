Региональная больница снова прибегает к помощи военных медиков

Как сообщил председатель правления больницы Агрис Пеэду, в их распоряжении находится 64 высококачественных дыхательных аппарата, а также дополнительно 39 аппаратов в резерве плюс достаточное количество средств индивидуальной защиты и лекарств. А вот медицинских работников не хватает.

”Если говорить упрощенно, то к дыхательному аппарату можно приставить только сестер с соответствующим образованием. Обычно сестринское обучение длится 3,5 года, к которым прибавляется обучение на рабочем месте для сестер отделения интенсивной терапии. На обучение врачей, как всем известно, и вовсе уходит по сути десять лет вместе с резидентурой. Таким образом, даже если бы государство заказало у высших школ здравоохранения и университета дополнительные учебные места для медсестер и врачей, это не помогло бы непосредственно при разрешении ковид-кризиса”, — отметил Пеэду.

В связи с этим больница очень благодарна людям, которые наряду с основной работой или учебой временно помогают в качестве сиделки или помощника медсестры. Как отмечает Пеэду, некоторые из временных работников стали постоянными, чему он очень рад. Кроме этого, большим подспорьем являются срочники-парамедики Сил обороны, которые оказывали помощь как во время прошлой волны, так и оказывают сейчас.