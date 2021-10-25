Прокуратура вновь просит признать Марти Куузика виновным в семейном насилии

Напомним, что 28 мая суд закончил рассмотрение дела бывшего министра инфотехнологий Марти Куузика (EKRE), обвинявшегося в применении физического насилия в отношении своей жены. Куузик был признан невиновным.

Суд отметил, что разрешение на слежку было выдано Вируской окружной прокуратуре незаконно.

Суд изучил улики и пришел к выводу, что вина Куузика не доказана. Сам Куузик вины не признал. Обвинение со стороны потерпевших отсутствует (обвинение выдвигалось государством, то есть Вируской окружной прокуратурой). Никто из свидетелей непосредственно акта насилия не видел. Суд отметил, что все представленные доказательства были косвенными.

Сегодня Тартуский окружной суд рассмотрел апелляцию Вируской окружной прокуратуры на майский приговор. Прокуратура в своей апелляции просит признать слежку законной.

Окружной суд примет решение по апелляции прокуратуры не позже 11 февраля 2022 года.

Находившийся в должности 29 часов Куузик ушел в отставку, когда Eesti Ekspress и Eesti Päevaleht в конце апреля 2019 года опубликовали совместное расследование насилия в близких отношения в семье министра.

Подробнее о деле Куусика читайте здесь.