Союз врачей: работодатели должны требовать ковид-паспорта от всех работников, которые соприкасаются с клиентами

Ниже мы публикуем обращение врачей Эстонии к обществу.

"В ситуации, когда бесконтрольно распространяется вирус, правительство планирует прекратить финансирование дополнительных расходов больниц на лечение COVID. Со следующего года они будут покрываться из наших платежей по медицинскому страхованию. Когда волна коронавируса отступит и будет возможность возобновить плановое лечение, то не факт, что для этого хватит денег, а остановленное сейчас лечение и операции не будут отложены на неопределенное время.

Обуздание кризиса зависит прежде всего от врачей, медсестер и обслуживающего персонала. Все сложнее найти работников в ковид-отделения и мотивировать их на изнурительную переработку. Сокращение финансирования со стороны государства может привести к отмене доплаты медикам, работающим с ковид-пациентами. Союз врачей считает это недопустимым.

Врачебное сообщество не требует "закрытия" страны, но в том, что касается справок, ношения масок, нахождения в самоизоляции, нужно вместо мягкого увещевания действительно контролировать, нарушителей наказывать, а учреждения, игнорирующие правила, — закрывать.

Мы делаем работодателям предложение: начать требовать от всех работников, которые соприкасаются по работе с другими сотрудниками или клиентам, справку о вакцинации или перенесенной болезни, или 2-3 раза в неделю тестирования за свой счет. Пример должен подать общественный сектор.

Во время пандемии нужно быстро изменять правила по защите данных, чтобы они не мешали ограничивать инфекцию и проводить вакцинацию. Абсурдна ситуация, когда чиновнику здравоохранения, директору школы или работодателю нельзя узнать данные по вакцинации или имена инфицированных, из-за чего, к примеру, выявить близкоконтактных и направить их на изоляцию практически невозможно.

Государственная тактика вакцинации должна сосредоточиться на более узких целевых группах, по возможности индивидуальном консультировнии и не бояться использовать как мотивирующие, так и ограничительные меры.