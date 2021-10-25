25.10.2021, 15:21
Вышедшая из EKRE член горсобрания: мне уже угрожали, чтобы я не выходила из дома
Foto: Priit Simson
Вчера наряду с другими о выходе из партии ERKE сообщила Кайрет Реммак-Грассманн, сказав после вчерашней акции протеста на площади Вабадузе, что партия поступает безответственно в условиях кризиса здравоохранения.
На своем портале Uued Uudised верхушка партии уже дала понять, что Реммак-Грассманн должна освободить место в Таллиннском горсобрании и уступить его получившему больше голосов Андресу Райду.
Кроме этого женщине стали поступать угрозы, о которых она сообщила и полиции. ”Мне угрожают, чтобы я не выходила из дома, пока не освобожу место”, — сообщила Реммак-Грассманн Delfi. Она отметила, что делать этого не собирается, как не собирается пока примыкать к какой-либо партии: ”Я четко сказала, что в ближайшие 3-4 года не будут вступать ни в какую партию”.
Произошедшее после выхода из EKRE только лишь убедило ее в правильности выбора. ”Такого… кидания дерьмом я не ожидала. Чувствую, что сделала правильное решение”, — отметила Реммак-Грассманн.