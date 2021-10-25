На прошлой неделе процесс вакцинации в Эстонии заметно ускорился. Среди пожилых привито почти 70%

Сейчас курс вакцинации начат у 782 111 человек, курс вакцинации прошли 750 780 человек, по меньшей мере одну дополнительную или бустерную дозу вакцины получили 18 188 человек.

”Спасибо всем, кто сделал осознанный выбор в пользу своего здоровья — принял решение защитить себя от тяжелого течения COVID-19. Вакцинация — это самый безопасный способ уберечь себя и своих близких, и это единственный выход из кризиса, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Вакцины гораздо безопаснее, чем болезнь COVID-19, которая имеет тяжелые последствия как для самого человека, так и для общества. Я призываю всех, кто еще не вакцинировался, проконсультироваться со своим семейным врачом сделать это при первой возможности. Мы не можем позволить себе терять время”.

Среди взрослого населения как минимум одной дозой вакцинировано 68,6%, курс вакцинации завершен у 66%. Среди всех людей старше 60 лет на данный момент как минимум одну дозу вакцины получили 72%, курс вакцинации завершен у 69,8%.

Все семейные врачи и медсестры Эстонии в период с 27 октября по 5 ноября приглашают людей на консультацию и вакцинацию. В центрах семейных врачей можно будет вакцинироваться против COVID-19 как первой, второй, так и бустерной дозой. Люди старше 65 лет смогут сразу бесплатно сделать прививку и от гриппа.

Желающим вакцинироваться следует связаться со своим центром семейных врачей. На вакцинацию можно прийти вместе с близким или знакомым — вакцинироваться могут и те, кто не входит в списки данного семейного врача.

Бустерные дозы могут получить люди старше 65 лет, а также работники сфер здравоохранения, образования и социальных услуг, если после завершения курса вакцинации прошло не менее шести месяцев.

Маломобильных людей вакцинируют также на дому. О желании вакцинироваться следует сообщить своему семейному врачу или по телефону 1247.