Сергей Зубов покинул пост главного тренера рижского "Динамо"

"Рижское "Динамо" с уважением относится к решению тренера. Семья у каждого на первом месте. В спорте часто возникают ситуации, на которые нужно быстро и адекватно реагировать. Сезон КХЛ продолжается, а цели команды остаются прежними. В ближайшее время руководство рижского "Динамо" решит, кто будет руководить командой в будущем", — говорится в заявлении клуба.

В ближайшем матче против "Северстали", который пройдет 22 октября в Череповце, руководить командой будет и.о. главного тренера Валерий Кулибаба.

После неудачного прошлого сезона руководство рижского "Динамо" решило не продолжать сотрудничество с главным тренером Петерисом Скудрой и 12 апреля объявило о назначении Зубова.

Динамовцы не слишком удачно начали новый сезон под руководством Зубова, но после ряда успешных игр в октябре сумели ворваться в зону плей-офф. В настоящее время команда занимает восьмое место в Западной конференции. В 20 матчах рижане набрали 20 очков.

Прошлый сезон стал худшим для "Динамо" в новейшей истории клуба. В 60 матчах команда одержала всего пять побед в основное время, две — в дополнительное, и еще две — по буллитам. По итогам регулярного чемпионата рижский клуб с 28 очками стал худшим во всей лиге.