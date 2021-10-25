Сеть заправок Alexela сделала ключевое для себя приобретение

”В случае с Beetela мы говорим о двух важных причинах, почему именно эта заправочная станция и город Тырва. Во-первых, она находится в отличном месте на окраине центра Тырва, рядом с улицей Вильянди. Во-вторых, мы сможем быть еще более доступными для наших клиентов при въезде в Тырва и выезде из него, предлагая широкий выбор питания и топлива. Мы также с интересом ждем отзывов жителей Тырва о том, хотели бы они в будущем иметь возможность заправляться СНГ”, — сказал председатель правления AS Alexela Айво Адамсон о появлении в Тырва заправочной станции сети Alexela.

Он добавил, что жители города Тырва смогут воспользоваться предложениями более 100 заправочных станций и 36 магазинов шаговой доступности, став постоянными клиентами Alexela.

Калью Типка, нынешний руководитель Beetela, отметил, что Beetela проработала на своей заправочной станции 28 лет. ”По этому случаю мы хотели бы поблагодарить наших давних клиентов, которые внесли свой вклад в то, что мы смогли проработать так долго. Мы желаем всем новых и приятных впечатлений на обновляемой заправочной станции Alexela”.

Расположенная в городе Тырва нынешняя Beetela, будущая Alexela, находится на трассе Валга-Уулу, в месте пересечения ведущего в Тарту шоссе. На соседнем с заправочной станцией участке недвижимости расположен COOP, самый большой торговый центр в городе Тырва. Ближайшие к городу Тырва заправочные станции Alexela находятся в Валга и Каркси-Нуйя.

Ребрендинг Beetela запланирован на ближайшие два года, но по словам Alexela, отличительные черты Alexela начнут появляться на заправочной станции уже в первые недели ноября. Владельцам карт клиентов Beetela компания Alexela предлагает оформить Домашнюю карту Alexela на заправочной станции, на сайте энергетической компании или в мобильном приложении.

Стороны не раскрывают стоимость сделки.