Эстонский банк выходит на рынок Чехии

”Стратегия Inbank — развиться из сосредоточенного на рынках стран Балтии банка в банк, сфокусированный на Центральной и Восточной Европе, поэтому мы поэтапно расширяем деятельность и на другие страны. Чехия — государство с 10 миллионами жителей, объём потребительского финансирования которого составляет свыше 11 миллиардов евро, то есть в 10 раз больше эстонского”, — рассказал исполнительный директор и член правления Inbank Прийт Пыльдоя. По его словам, поставленная первой целью доля рынка 1% в Чехии уже означает кредитный портфель размером 110 миллионов евро, что составило бы одну пятую от сегодняшнего портфеля банка.

По словам Пыльдоя, смелости для выхода на новый рынок Inbank придаёт успех на рынке в Польше, где у предприятия сегодня более 150 000 клиентов и профинансированных покупок на 324 миллиона евро. ”2020 год был для Inbank годом создания основ для международного роста. Мы изменили организацию и разработали новые продукты. Сегодня мы уже смело смотрим на многие другие рынки, ища синергию между нынешними успешными рынками и потенциальными новыми рынками”, — объяснил Пыльдоя. Например, у рынка Чехии есть определённые схожие черты с рынком Польши, и у многих польских партнёров есть коммерческие отделения в новом государстве назначения.

Исполнительный директор Inbank уверен, что по сравнению с крупнейшими банками Европы и местными банками преимуществом Inbank при выходе на рынок Чехии является улучшенный цифровой процесс. ”В финансовом секторе всё больше ценятся простота, удобство и автоматизация, поэтому мы сильно вкладываемся в развитие технологии. Мы верим, что так же, как и на рынке в Польше, Inbank сможет и в Чехии потрясти местный рынок финансирования именно интегрированными в коммерческие процессы цифровыми решениями”, — объяснил Пыльдоя.