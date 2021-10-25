Государство обеспокоено: нет данных о месте жительства почти 30 000 человек

Правильные данные местожительства в регистре народонаселения играют ключевую роль на протяжении всей жизни человека — начиная с регистрации рождения, определения места в школе, продления водительского удостоверения и заканчивая участием в выборах и получением необходимых пособий. Корректные данные позволяют как местному самоуправлению, так и государству лучше заботиться о своих жителях — планировать и оказывать публичные услуги, назначать необходимые компенсации, повышать эффективность взаимного обмена информацией и сотрудничества. Примерно у 29 000 человек данные местожительства в регистре народонаселения не указаны.

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, от правильно зарегистрированного местожительства люди получают немало пользы.

”В удобной организации повседневных дел, потреблении необходимых услуг, то есть во всей жизни человека, корректные данные в регистре народонаселения играют важную роль”, — сказал министр внутренних дел. Данные местожительства являются основанием, например, при назначении ребенку места в детском саду и школе, получении социальной помощи и пособий, использовании бесплатного общественного транспорта, избрании руководителей в местное самоуправление, продлении водительского удостоверения и т.д.

”Знание о проживающих на его территории людях и их местоположении дает государству и местному самоуправлению возможность учитывать потребности жителей и лучше о них заботиться. К примеру, местное самоуправление может предлагать своим людям лучшие услуги, хорошие дороги и благоустроенную среду; государство - планировать места нахождения железнодорожных станций и автобусных остановок, исходя из распределения населения и его потребностей”, — объяснил министр внутренних дел Кристиан Яани.

В регистре народонаселения отсутствуют данные о местожительстве около 29 000 человек. Местожительство является недействительным на основании сообщения собственника помещения, если человек в этом помещении больше не проживает.