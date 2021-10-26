Беда не предупреждает о своем приходе: какие запасы должны быть в доме на случай кризисной ситуации?(122)
На прошлой неделе в Эстонии прошёл первый осенний шторм, который показал, как легко 20 000 домохозяйств могут остаться без электричества. Конечно, это был не самый серьёзный шторм, но десяткам тысячам людей пришлось задуматься, как они могут продолжить жить своей обычной жизнью без электричества.
”Перебой в работе электроэнергии не означает лишь победу тьмы над светом, ведь во многих домах вместе с электричеством отключается вода, отопление и теряется возможность приготовления еды”, — сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала. ”Привыкшие к современным удобствам люди, даже не могут представить, что электричества может не быть дольше, чем час или два, а если произойдёт что-то серьёзное, то и дни или недели”, — объяснил Виркала.
Исследования показывают, что к кризисным ситуациям меньше всего готовы городские жители квартирных домов. В квартирных домах многие услуги централизованы и, если случится кризис, то одновременно могут пропасть все необходимые для жизни удобства. Только перебой в работе электричества, центрального отопления или водоснабжения создаст проблему с приготовлением еды или отоплением для многих жителей Эстонии.
”Отключилось электричество, размораживается холодильник, поэтому надо быстро употребить скоропортящиеся продукты”, — говорит Микко Виркала. После этого на помощь придёт сделанный до кризисной ситуации запас.
”Для запаса еды действует простое правило: запасаться нужно простой в приготовлении едой, например, каши, макароны, мюсли в батончиках, орехи, сухофрукты, консервы, супы в банках и так далее”, — советует эксперт. Для того, чтобы не пришлось наслаждаться твёрдыми макаронами или сухой кашей, нужно приобрести походный примус или газовый гриль.
”Кризисный запас не должен лежать отдельно в коробке в шкафу или под кроватью. Продукты могут быть в постоянном использовании — если одна из двух пачек макарон закончится, то следует прикупить ещё одну. Сегодняшний богатый выбор консервов в магазинах также позволяет хорошо покушать в экстренных случаях и приготовить изысканные блюда, если включить фантазию.
”Запасаясь водой, нужно исходить из того, что человеку необходимо три литра воды в день, или 21 литр в неделю”, — говорит Виркала. В среднем два литра воды нужны для питья и один — для приготовления еды. Во время чрезвычайной ситуации аптеки и топливные заправочные станции могут быть закрыты. Поэтому Спасательный департамент советует, чтобы бак автомобиля был всегда заправлен больше, чем наполовину, а гигиенических принадлежностей и предметов первой необходимости, а также рецептурных лекарств хватило бы минимум на неделю.
Запасаясь, нужно помнить о младших членах семьи и о домашних животных. ”Также необходимо рассмотреть альтернативные средства связи и источники света. Конечно, нужно иметь дома работающее от аккумулятора радио, чтобы получать информацию о происходящем, а также карманный фонарик и заряженное портативное зарядное устройство”, — советует Виркала. Для получения информации можно также использовать радио в машине.
Беда не предупреждает о своём приходе, поэтому запасы нужно систематически и осознанно пересматривать и дополнять. Во время чрезвычайной ситуации помощь к людям может прийти позже, чем хотелось бы, поэтому важно, чтобы каждый подумал, как он и его семья справится, если жизненно важные услуги отключатся.
Пример того, как и чем нужно запастись, можно посмотреть здесь.
Практические советы о том, что нужно делать во время кризисной ситуации здесь.