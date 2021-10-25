25.10.2021, 12:10
Власти оштрафовали спортивный клуб, игнорировавший обязанность проверять ковид-сертификаты
Tiit Blaat
Департамент здоровья в пятницу наложил на таллиннский спортклуб Sparta штраф в размере 2 000 евро. Клуб не выполнил предписание департамента, в котором от спортивного учреждения требовали выполнять эпидемические требования, а именно — проверять у клиентов наличие ковид-сертификатов.
Ограничения, согласно которым развлекательные учреждения, заведения общепита и спортклубы обязаны проверять у посетителей ковид-паспорта, вошли в силу в конце августа.
С сегодняшнего дня в качестве справки о здоровье более не принимается отрицательный ковид-тест. Ковид-сертификат имеет силу только в двух случаях: если человек вакцинирован или переболел COVID-19.
Предписание клубу Sparta было выписано 19 октября. В предписании требовали незамедлительного исполнения закона, и если будет установлено, что нарушение продолжается, ведомство имеет право назначить штраф в размере до 9600 евро. Если же и это не поможет, то клуб могут закрыть.
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