Власти оштрафовали спортивный клуб, игнорировавший обязанность проверять ковид-сертификаты

Ограничения, согласно которым развлекательные учреждения, заведения общепита и спортклубы обязаны проверять у посетителей ковид-паспорта, вошли в силу в конце августа.

С сегодняшнего дня в качестве справки о здоровье более не принимается отрицательный ковид-тест. Ковид-сертификат имеет силу только в двух случаях: если человек вакцинирован или переболел COVID-19.

Предписание клубу Sparta было выписано 19 октября. В предписании требовали незамедлительного исполнения закона, и если будет установлено, что нарушение продолжается, ведомство имеет право назначить штраф в размере до 9600 евро. Если же и это не поможет, то клуб могут закрыть.

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