В Ласнамяэ кот забрался под капот: спасатели разобрали автомобиль, а добрые люди заплатили за ремонт — за спасением следил весь Facebook
”Муж ездил целый день на машине, ему показалось, что руль плохо поворачивает. Уже возле дома открыл капот и увидел в двигателе что-то рыжее. Сначала подумал, что это просто вещь. Потом понял, что это кот”, — рассказывает Татьяна RusDelfi.
Сначала они самостоятельно пытались достать кота. Но кот сильно сопротивлялся. Ничего не получалось.
Именно в этот воскресный вечер семья должна была отмечать годовщину свадьбы — Татьяна и Денис вместе восемь лет. ”Я стояла на улице и ждала. Было холодно. Решила написать в группу EZ-дуны, спросила совет — что делать в такой ситуации. Посоветовали звонить 112 или в приют. Мы позвонили спасателям и они очень быстро приехали”, — продолжает жительница Ласнамяэ.
Спасатели приехали на место и начали операцию. Кот застрял в деталях машины. Изначально пришлось снять расширительный бачок с жидкостью. Пытались вытянуть животное, но безрезультатно — голова не проходила. ”Они пробовали вытащить его за таз, но он не шел, а лишь сильно кричал”, — подчеркивает Татьяна.
В это время, спустя час после публикации, на место стягивались участники Facebook группы. ”Не выдержал и решил прийти поддержать”, — говорили многие. Татьяна продолжала оперативно рассказать о происходящем. К понедельнику пост собрал 500 комментариев.
Спасатели изменили тактику. До этого хотели достать питомца через капот — сверху. Теперь же начали поднимать машину. Но домкрат сломался. ”Спасатель еле-еле успел отскочить — он уже был почти под машиной”, — вспоминает Татьяна. Взяли другой домкрат и начали все больше по деталям разбирать автомобиль, так как кот от страха забирался еще глубже.
На второй час спасательной операции началось кончаться терпение. Кот не принимал помощи, а лишь царапался и кусался. Как отметила Татьяна, он был очень большой — почти как лиса. ”В итоге один из спасателей взял кота за туловище, сильно потянул и достал его. В этот момент кот начал брыкаться, царапаться — его завернули в одеяло, потом посадили в коробку и в клетку. С ним все хорошо, он жив, только лапа чуть-чуть в крови”, — уточняет она. Кота доставили в приют на Пальяссааре. А Татьяна и Денис поехали в ресторан отмечать спасение кота и годовщину свадьбы.
Машина
Кота достали. Но что делать с разобранной машиной? И здесь помогло интернет сообщество. ”В группе многие стали предлагать помощь. Несколько человек предлагали оплатить ремонт. Со мной связался Никита, у него автосервис в Пеэтри — Garage. Он в понедельник утром на эвакуаторе забрал машину, сегодня днем уже вернет ее назад. Все это он сделал совершенно бесплатно. Спасибо ему большое. Вдобавок я не ожидала, что столько людей откликнутся и захотят помочь”, — благодарит всех пользователей группы EZ-дуны Татьяна.
Администратор группы EZ-дуны Тимофей Кибизов отметил, этот случай определенно войдет в список номинантов на "Пост 2021 года". "Этот пост зацепил тем, как незнакомые люди поддерживали автора, забыв на время про свои споры и проблемы. Также многие были готовы поддержать автора материально, после того, как кот был спасен — автомобиль нуждался в ремонте. К счастью, расходы взяла на себя фирма по авторемонту, за что мы ей очень благодарны", — сказал он RusDelfi.
Фото кота: