В Ласнамяэ кот забрался под капот: спасатели разобрали автомобиль, а добрые люди заплатили за ремонт — за спасением следил весь Facebook

”Муж ездил целый день на машине, ему показалось, что руль плохо поворачивает. Уже возле дома открыл капот и увидел в двигателе что-то рыжее. Сначала подумал, что это просто вещь. Потом понял, что это кот”, — рассказывает Татьяна RusDelfi.

Сначала они самостоятельно пытались достать кота. Но кот сильно сопротивлялся. Ничего не получалось.

Именно в этот воскресный вечер семья должна была отмечать годовщину свадьбы — Татьяна и Денис вместе восемь лет. ”Я стояла на улице и ждала. Было холодно. Решила написать в группу EZ-дуны, спросила совет — что делать в такой ситуации. Посоветовали звонить 112 или в приют. Мы позвонили спасателям и они очень быстро приехали”, — продолжает жительница Ласнамяэ.

Спасатели приехали на место и начали операцию. Кот застрял в деталях машины. Изначально пришлось снять расширительный бачок с жидкостью. Пытались вытянуть животное, но безрезультатно — голова не проходила. ”Они пробовали вытащить его за таз, но он не шел, а лишь сильно кричал”, — подчеркивает Татьяна.

В это время, спустя час после публикации, на место стягивались участники Facebook группы. ”Не выдержал и решил прийти поддержать”, — говорили многие. Татьяна продолжала оперативно рассказать о происходящем. К понедельнику пост собрал 500 комментариев.

Спасатели изменили тактику. До этого хотели достать питомца через капот — сверху. Теперь же начали поднимать машину. Но домкрат сломался. ”Спасатель еле-еле успел отскочить — он уже был почти под машиной”, — вспоминает Татьяна. Взяли другой домкрат и начали все больше по деталям разбирать автомобиль, так как кот от страха забирался еще глубже.