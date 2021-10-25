25.10.2021, 11:51
ФОТО | Убивший 70-летнюю женщину мужчина предстал перед судом
Foto: Kenno Soo
Сегодня начался суд на 36-летним Рено Тоссом, который в мае прошлого года убил в Вильяндимаа 70-летнюю женщину, с которой употреблял алкоголь.
Согласно обвинению, 20 мая 2020 года Тосс в квартире в деревне Вийратси в Вильяндимаа напал с целью убийства на 70-летнюю женщину. Он бил ее руками, ногами и кусачками для труб в область головы и тела. Удары наносились неоднократно, в результате чего пострадавшая скончалась.
Ранее Тосс неоднократно бывал в квартире у женщины, где они вместе употребляли алкоголь. На основании собранных улик полиция задержала Тосса в качестве подозреваемого. Поскольку он был сильно пьян, сначала его отправили на вытрезвление.
Сегодняшнее заседание было отложено в связи с болезнью одной из сторон.
Отмечается, что ранее Тосс уже наказывался за насильственные действия, в том числе в отношении представителя власти. В молодости он серьезно занимался кикбоксингом.