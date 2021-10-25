ФОТО | Убивший 70-летнюю женщину мужчина предстал перед судом

Согласно обвинению, 20 мая 2020 года Тосс в квартире в деревне Вийратси в Вильяндимаа напал с целью убийства на 70-летнюю женщину. Он бил ее руками, ногами и кусачками для труб в область головы и тела. Удары наносились неоднократно, в результате чего пострадавшая скончалась.

Ранее Тосс неоднократно бывал в квартире у женщины, где они вместе употребляли алкоголь. На основании собранных улик полиция задержала Тосса в качестве подозреваемого. Поскольку он был сильно пьян, сначала его отправили на вытрезвление.

Сегодняшнее заседание было отложено в связи с болезнью одной из сторон.

Отмечается, что ранее Тосс уже наказывался за насильственные действия, в том числе в отношении представителя власти. В молодости он серьезно занимался кикбоксингом.