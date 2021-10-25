25.10.2021, 12:30
ФОТО | В Йыхви горело бывшее здание уездного суда. Полиция начала расследование
Фото: Спасательный департамент
В ночь на понедельник в центре Йыхви произошел пожар, полиция выясняет причины возгорания.
25 октября в 02.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Йыхви на Нарвском шоссе горит двухэтажное здание, где ранее находился уездный суд.
По прибытию спасателей второй этаж здания и его крыша горели открытым пламенем. Пожар был локализован в 03.31 и окончательно ликвидирован в 05.20.
Людей в здании не было. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара и все обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе начатого расследования.