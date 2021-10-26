ВИДЕО | Как снять квартиру и куда устроиться на работу? Блогер делится своим опытом переезда в Эстонию и дает советы по адаптации в стране

"В этом выпуске я отвечу на вопросы, которые мне пишут подписчики, желающие переехать в Эстонию. Сегодня поговорим о виде на жительстве, учёбе и работе в Таллинне, недвижимости, ценах, медицинской страховке и эстонском языке.

Важно: я не задавался целью составить "дорожную карту для переезда". Я считаю, что все возможно, но если вы сами приложите к этому усилия!" — пишет автор в описании к ролику.

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