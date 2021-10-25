Гражданка Эстонии не пропустила Nissan в Петербурге и ”подарила” ребенку на день рождения травмы

Как стало известно ”Фонтанке”, в 16 часов у дома 48 по Светлановскому проспекту 37-летняя гражданка Эстонии, проживающая в Петербурге, управляя автомобилем Volvo XC90 с эстонскими номерами, при повороте налево не пропустила встречный Nissan Almera под управлением 40-летней женщины. В результате пострадал 12-летний пассажир ”Ниссана”, его госпитализировали с травмами средней тяжести.