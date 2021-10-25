В Эквадоре убит призер чемпионата мира

32-летний Киньонес в 2019 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по легкой атлетике на 200-метровке. В том же году в этой же дисциплине он победил на Панамериканских играх. В 2012-м эквадорец вышел в финал Олимпийских игр в Лондоне на 200-метровке. Там он занял седьмое место.