СРАВНЕНИЕ | Какая зарплата предлагается на популярных должностях?

Сравнение предлагаемой заработной платы, указанной в объявлениях о работе, свидетельствует, что больше всего могут зарабатывать опытные врачи — диапазон предлагаемой им зарплаты составляет в среднем от 4050 до 5450 евро. Предлагаемая врачам заработная плата значительно повышается за счет предложений о работе, в которых эстонских специалистов приглашают на работу за границу. Без учета предложений о работе за рубежом предлагаемая врачам заработная плата в Эстонии составляет от 2600 до 3500 евро.

В строительном секторе большую конкуренцию эстонским работодателям составляют, например, работодатели из Норвегии, Финляндии, Нидерландов и Франции. Предлагаемая заработная плата для руководителей строительных объектов достигает в среднем 3500 евро, а для строителей — 2800 евро. Без учета предложений о работе за рубежом предлагаемая зарплата для руководителей строительных объектов в Эстонии достигает 3150 евро, а для строителей — 2250 евро.

Заработок, близкий к заработной плате членов Рийгикогу, предлагается также специалистам высшего звена в области ИТ, где предлагаемая зарплата достигает в среднем 4300 евро. Заработная плата, превышающая 4000 евро, предлагается и менеджерам по продажам; в их случае предлагаемый заработок в значительной степени связан с бонусами от продаж, что отражается в очень широком по сравнению с другими должностями диапазоне предлагаемых зарплат — от 1700 до 4100 евро.

Границу в 2000 евро превышают заработные платы, предлагаемые руководителям производства (2000–2400 евро), автослесарям (1450–2350 евро), торговым агентам (1600–2250 евро), сварщикам (1600–2200 евро) и электрикам (1600–2050 евро).

Заработная плата выше средней по Эстонии предлагается и в предложениях о работе, адресованных бухгалтерам (1400–1800 евро), маркетологам (1300–1800 евро) и медсестрам (1550–1650 евро).